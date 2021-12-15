ضبط (8) حاويات وإحباط محاولة هدراً بالمال العام في أم قصر الأوسط

2021/12/15 | 12:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت هيئة المنافذ الحدوية، اليوم الأربعاء، ضبط (8) حاويات وإحباط محاولة هدر بالمال العام في أم قصر الأوسط.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الهيئة عمر الوائلي ومن خلال تكثيف الدور الرقابي والعمل الميداني والإشراف المباشر على منع التهريب أو تلاعب بالمال العام، تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط بجهودها ومعلوماتها الخاصة من ضبط (8) حاويات خارج الحرم الجمركي مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".وأضاف أنه "بعد الكشف والتدقيق تبين وجود (مستلزمات طبية) تم التلاعب في الكميات المصرح عنها مما سبب هدراً بالمال العام". وتابع البيان أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الكيفية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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