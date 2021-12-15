علماء أستراليون يكشفون عن لقاح مضاد للسل يوفر وقاية كاملة من كورونا

2021/12/15 | 12:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يعمل علماء أستراليون على تطوير لقاح يوفر وقاية كاملة من “كوفيد-19″، أساسه لقاح مضاد لمرض السل.ويذكر أن العلماء منذ بداية جائحة “كوفيد-19” يناقشون الخصائص الفريدة للقاح BCG المضاد للسل، الذي يمكنه […]

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