مالطا.. أول دولة أوروبية تشرّع استخدام الحشيش لأغراض ترفيهيّة

2021/12/15 | 12:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدّرت مالطا الدول الأوروبية لجهة تشريع استخدام الحشيش لأغراض ترفيهية. ويدخل هذا القانون حيّز التنفيذ مع توقيع رئيس مالطا جورج فيلا عليه نهاية هذا الأسبوع، وذلك عقب التصويت لصالحه من قبل غالبية أعضاء مجلس النواب المالطي، الثلاثاء.

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