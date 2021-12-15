غياب الملك سلمان عن القمة الخليجية

2021/12/15 | 12:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار غياب العاهل السعودي، الملك سلمان عبد العزيز، عن القمة الخليجية في الرياض، تساؤلات حول صحته وحول المسؤوليات التي يتولها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بحسب صحيفة الغارديان.

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