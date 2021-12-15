تدخل أمني خلال تشييع أحد المواطنين في ميسان

2021/12/15 | 12:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت مديرية شرطة ميسان، الأربعاء، 3 متهمين إثر إطلاقهم عيارات نارية خلال تشييع في إحدى مناطق مدينة العمارة.

وذكرت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (15 كانون الاول 2021)، أنه "بعد ورود إخبار عن سماع صوت إطلاق نار في منطقة (عواشة)، تبين أن مصدره تشييع جنازة"، مشيرة إلى أنه "تم تشكيل قوة أمنية مشتركة ضمن قاطع البلدة وتطويق المنطقة".

وأضاف البيان، انه "تم القبض على 3 من مطلقي العيارات النارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، لافتا إلى أن "القوة ما تزال تقوم بعمليات البحث والتفتيش عن باقي المتهمين".

N.A

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