الفارابي ومترو بغداد

2021/12/15 | 12:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نوزاد حسن

قبل أيام أزيح الستار عن تمثال

للفارابي في ساحة الوثبة تلك الساحة

التي كانت مهملة ومنسية، ويبدو أن

مزاجنا السياسي يتدخل كما في كل مرة

ليجعلنا منقسمين الى درجة لا يمكن أن

نتفق حول رأي

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