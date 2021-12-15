ماذا ننتظر ؟

2021/12/15 | 12:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.كريم شغيدل

ترتكز الدولة العراقية على ثلاث ركائز

أساسية في تشكلها وسيرورتها وصراعاتها

ومصالحها وانحيازاتها الإيديولوجية

والثقافية، ونعني بها المكونات الثلاثة

الرئيسة (السنة والشيعة والكرد) وت

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