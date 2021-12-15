بالصور: العراق وإيران يتبادلان رفات أكثر من 60 جنديا

2021/12/15 | 12:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع العراقية يوم

الأربعاء تبادل رفات عشرات الجنود مع

الجانب الإيراني من الذي سقطوا في الحرب

التي اندلعت بين الجانبين، والتي

استمرت لعدة سنوات في ثمانينات القرن

المنصرم.

وقالت وزارة الد

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