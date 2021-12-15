المنافذ: ضبط 8 حاويات وإحباط محاولة هدراً بالمال العام في أم قصر الأوسط

2021/12/15 | 12:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة المنافذ الحدوية، اليوم الأربعاء، ضبط 8 حاويات وإحباط محاولة هدر بالمال العام في أم قصر الأوسط.وذكر بيان للهيئة، انه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس الهيئة عمر الوائلي ومن خلال تكثيف الدور الرقابي والعمل الميداني والإشراف المباشر على منع التهريب أو تلاعب بالمال العام، تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط بجهودها ومعلوماتها الخاصة […]

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