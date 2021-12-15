وكالة الاستخبارات تعلن احباط عملية تفجير انبوب للغاز الطبيعي يربط بين بغداد والبصرة

2021/12/15 | 12:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات الاربعاء إحباطها عملية تفجير الانبوب الناقل للغاز الطبيعي بين بغداد والبصرة.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان صادر عنها اليوم 15 كانون الأول، 2021، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية شرطة المثنى … Readmore

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