روبوت يحاكي تعابير الوجه البشري بشكل مخيف

2021/12/15 | 12:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت شركة Engineered Arts، المصممة والمصنعة للروبوت البشري ومقرها المملكة المتحدة، مؤخرًا أحد أكثر إبداعاتها واقعية في مقطع فيديو نشر عبر منصة يوتيوب.ويظهر الفيديو الروبوت، المسمى Ameca، وهو يقلد مجموعة من تعابير الوجه التي تشبه الإنسان بشكل لا يصدق.… Readmore

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