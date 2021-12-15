2021/12/15 | 12:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف تحليل جديد صدر من جنوب إفريقيا أن جرعتين من لقاح الفيروس التاجي “فايزر-بايونتك” أقل فعالية إلى حد كبير في محاربة متحوّر أوميكرون مقارنة بالسلالات السابقة.وأصدرت الدراسة، التي نشرتها Discovery Health […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تكشف مدى فعالية لقاح فايزر ضد أوميكرون المركز الخبري الوطني.

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