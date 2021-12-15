واشنطن: لا يمكن لإيران التفاوض ببطء وتسريع وتيرة البرنامج النووي

2021/12/15 | 12:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، إنه لا يمكن لإيران السير ببطء في مفاوضات فيينا مع تسريع وتيرة البرنامج النووي.

وقالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد أمام مجلس الأمن الدولي: “نحن مقتنعون أن إيران إذا دخلت محادثات فيينا بحسن نية، فسنتمكن من التوصل إلى تفاهم وتطبيقه”، حسب ما نقل موقع ” الحرة” عن “فويس أوف أمريكا”.

وأضافت غرينفيلد “لا يمكننا السماح لإيران بتسريع برنامجها النووي والتباطؤ في دبلوماسيتها النووية”.

وجددت غرينفيلد تأكيد أن إدارة بايدن “مستعدة تماماً” لرفع العقوبات التي تتعارض مع التزاماتها في الاتفاق النووي، ما يسمح لإيران بالحصول على الفوائد الاقتصادية للاتفاق.

وقالت غرينفيلد إن إيران دخلت الجولة الأخيرة من المحادثات في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) باستفزازات جديدة و”مواقف غامضة وغير واقعية ومتطرفة وغير بناءة”.

وأضافت: “اسمحوا لي أن أكون واضحة، إن تصرفات إيران لن تقوي موقفها في المفاوضات وستزيد من مخاوفنا فقط من أنشطتها”.

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