2021/12/15 | 12:41 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: العراق يمتلك أكثر من 47 الف مخطوطة ويجب الاهتمام بالثقافة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/15 | 12:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: العراق يمتلك أكثر من 47 الف مخطوطة ويجب الاهتمام بالثقافة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: العراق يمتلك أكثر من 47 الف مخطوطة ويجب الاهتمام بالثقافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).