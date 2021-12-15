الكونغرس يجنب الولايات المتحدة تخلفا عن السداد في اللحظة الأخيرة

2021/12/15 | 12:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم كامي كامديسوس وافق الكونغرس الأميركي بعيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء على رفع سقف دين الولايات المتحدة مستبعدا بذلك خطر تخلف كارثي عن السداد لأكبر قوة اقتصادية في العالم.وتبنى مجلس النواب بأغلبية 221 صوتا مقابل 209، إجراءً أقر في … Readmore

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