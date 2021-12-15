ضبط 8 حاويات وإحباط محاولة هدراً بالمال العام في أم قصر الأوسط

2021/12/15 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةاعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، عن تمكنها من ضبط 8 حاويات وإحباط محاولة هدراً بالمال العام في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي ومن خلال تكثيف الدور الرقابي والعمل الميداني والإشراف المباشر على منع التهريب أو تلاعب بالمال العام، تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط بجهودها ومعلوماتها الخاصة من ضبط (8) حاويات خارج الحرم الكمركي مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

واضافت انه "بعد الكشف والتدقيق تبين وجود (مستلزمات طبية) تم التلاعب في الكميات المصرح عنها ما سبب هدر بالمال العام".ولفتت الى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الكيفية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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