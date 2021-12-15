2021/12/15 | 12:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الأربعاء، اعتقال (ثلاثة) متهمين إثر إطلاقهم عيارات نارية خلال تشييع في إحدى مناطق مدينة العمارة.وذكرت المديرية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أنه “بعد ورود إخبار عن سماع صوت إطلاق نار في منطقة (عواشة)، تبين أن مصدره تشييع جنازة”، مشيرةً إلى أنه “تم تشكيل قوة أمنية مشتركة …

ظهرت المقالة في ميسان..



اعتقال 3 متهمين أطلقوا النار خلال تشييع أولاً على النور نيوز.

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