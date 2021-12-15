خريجو المعاهد يغلقون مبنى محافظة ديالى/ موسع

2021/12/15 | 12:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أعتصم العشرات من خريجي المعاهد الفنية أمام مبنى محافظة ديالى وسط أجراءات امنية مشددة .وذكر مراسل وكالة / نينا / إن مدينة بعقوبة .مركز محافظة ديالى .شهدت تظاهرة لخريجي المعاهد الفنية وعدد من خريجي الكليات وتحولت الى اعتصام مفتوح وبدء نصب السرادق وسط انتشار امني واسع.وأضاف أن الخريجين علقوا لافتة على مبنى ديوان المحافظة كتب عليها مغلقة بأمر التقنيون"./انتهى

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