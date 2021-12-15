الثقافة تتفق مع المعهد الألماني للآثار على إعادة تدريب الكوادر العراقية

2021/12/15 | 12:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين - واع - عامر الموسويبحثت الهيئة العامة للآثار والتراث إحدى تشكيلات وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، مع المعهد الألماني للآثار الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيرةً إلى أنه تم مناقشة آليات البدء بالدورات التدريب الصيفية للكوادر العراقية بعد توقفها بسبب كورونا.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس هيئة الآثار والتراث ليث مجيد حسين التقى برئيسة المعهد الألماني للآثار في مقر المعهد في العاصمة الألمانية برلين، فضلاً عن حضور مديرة قسم الشرق في معهد الآثار الألماني مارغريتا فان آيس".وأضاف، أن "الجانبين بحثا العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك لأعمال التنقيب التي يقوم بها المعهد في الوركاء والحيرة والخطط المستقبلية بالتعاون مع أطراف عدة لأعمال البحث والتنقيب في مدن بابل وآشور، فضلاً عن إلى أنه تم استعراض سبل وآليات البدء بدورات التدريب الصيفية للكوادر العراقية، بعد توقفها بسبب جائحة كورونا".وأشار إلى أن "معهد الآثار الألماني منح عضويته لرئيس الهيئة العامة للآثار والتراث ليث مجيد حسين في احتفالية بمقر المعهد من قبل مديرة قسم الشرق في المعهد مارغريتا فان آيس".

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