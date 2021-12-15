ضربة أخرى للعلاقات الإماراتية الأمريكية.. ما تداعيات تعليق محادثات شراء مقاتلات

2021/12/15 | 12:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ضربة أخرى للعلاقات الإماراتية الأمريكية، والتي كانت متوترة قليلاً بالفعل بسبب السياسة الإماراتية للتقارب مع إيران المجاورة، أعلن الإماراتيون الآن أنهم بصدد تعليق المفاوضات بشأن صفقة بقيمة 23 مليار دولار لشراء مقاتلات الشبح F-35 من الولايات المتحدة، مستشهدين بالمشاكل الفنية وقضايا السيادة وتحليل التكلفة والمزايا.

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