الكاظمي: من أسباب العنف في العراق “تقصير الدولة والحكومات”

2021/12/15 | 13:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بأن من أسباب العنف في العراق “تقصير الدولة والحكومات”، مبيناً أن من الأسباب التي ورطت الشباب بالعنف هي التخلف، والجهل، وإهمال الصحة والتعليم، وعدم الاهتمام بكرامة الإنسان.وقال الكاظمي، في مؤتمر “التطرف العنيف وأشكال مواجهته – الحالة العراقية”، بحسب ما أورده بيان مكتبه الإعلامي، إن […]

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