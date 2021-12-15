للسنة الثانية على التوالي إقامة دورات تدريبية مجانية لطلبة الصفوف المنتهية في قضاء الحسينية بكربلاء(مصور)

2021/12/15 | 13:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتعاون والتنسيق مع (منتدى شباب

الحسينية) أقدم احد مؤسسي (كَروب أبناء

قضاء الحسينية "كربلاء") عبر منصة

التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" على إطلاق

مبادرة للسنة الثانية على التوالي

لإلقاء الدروس والدورات ا

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