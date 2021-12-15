بعد رفع سلطات قطر الحماية عنها.. مقتل الناشطة نوف المعاضيد

2021/12/15 | 13:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت تقارير استلمها مركز "الخليج لحقوق

الإنسان" مقتل المدافعة عن حقوق

الإنسان، القطرية نوف المعاضيد، بعد

عودتها من بريطانيا.

وأوضحت التقارير أن "المعاضيد اختُطفت

من جانب أفراد من عائلتها في وقتٍ متأخ

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