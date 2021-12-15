الحشد الشعبي والقوات الأمنية يشرعان بعملية أمنية جنوب صلاح الدين

2021/12/15 | 13:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العملية تهدف لملاحقة فلول داعش في تلك المنطقة.

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