مصرع ضابطين في وزارة الدفاع بحادث سير مروع على طريق بغداد- كركوك (صور)

2021/12/15 | 13:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تسبب حادث سير مروري، الأربعاء، بمصرع ضابطين في وزارة الدفاع.

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وقال مراسل "ناس"، (15 كانون الأول 2021)، إن حادث سير مروع على طريق بغداد كركوك قرب ناحية العظيم اسفر عن مصرع ضابطين في وزارة الدفاع احدهم برتبة مقدم وآخر برتبة عقيد.

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