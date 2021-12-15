النواب الأمريكي يقر رفع سقف الديون إلى 31.4 تريليون دولار

2021/12/15 | 13:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء، تشريعاً لزيادة سقف الديون بـ 2.5 تريليون دولار إلى 31.4 تريليون، في خطوة من شأنها أن تمنع أي تخلف عن سداد ديون وزارة الخزانة في الأسابيع المقبلة.

وأقر المجلس التشريع بـ221 مقابل 209 أصوات، ليرسله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ليصبح قانوناً بعد مناقشة مطولة في الكونغرس.

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