2021/12/15 | 13:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سجل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، انخفاضا ملحوظا في السوق الموازية (السوق السوداء)، بعد أن كان قد لامس أمس الـ29 ألف ليرة للدولار الواحد.ويأتي هذا الانخفاض في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الليرة اللبنانية تعوض بعضا من خسائرها الفادحة أمام الدولار المركز الخبري الوطني.

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