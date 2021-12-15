اتحاد الكرة يقرر هبوط أربعة أندية من دوري الممتاز الحالي

2021/12/15 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، باجتماعه هبوط أربعة أندية بنهاية دوري الممتاز الحالي .

كما قرر الاتحاد صعود فريقين من الدوري العام بدوري الكرة للدرجة الأولى.

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