العراق وايران يتبادلان رفات عشرات الجنود بالحرب العراقية الايرانية

2021/12/15 | 13:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الدفاع اليوم الأربعاء عن تبادل رفات عشرات الجنود مع الجانب الإيراني من الذي سقطوا في الحرب التي اندلعت بين الجانبين في الثمانينات".وذكر بيان للوزارة " ان وزارة الدفاع تسلمت اليوم أربع رفات لشهداء عراقيين مجهولي الهوية عثر عليها داخل الأراضي الإيرانية وتسليم الجانب الإيراني (٥٧) رفاتاً من ضمنها (٣٣) رفاتاً من معلومي الهوية خلال عمليات البحث المشترك ضمن قاطع عمليات (البصرة وميسان) عبر منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر".واوضح انه تم إيداع الرفات المستلمة في مستودعات حفظ الرفات في شعبة تسلم وتسليم الشهداء في البصرة - الزبير تمهيداً لنقلها الى الطب العدلي في العاصمة بغداد لإكمال الفحوصات الطبية./انتهى9

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