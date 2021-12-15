مصرع ضابطين في حادث سير شمال بعقوبة

2021/12/15 | 13:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / لقي ضابطان مصرعهما في حادث سير على طريق بغداد – كركوك قرب ناحية العظيم شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم إن ضابطي شرطة أحدهما برتبة عقيد والآخر مقدم لقيا مصرعهما بانقلاب مركبتهما عل طريق كركوك – بغداد قرب ناحية العظيم شمال بعقوبة.واضاف ان جثتي الضحيتين تم نقلهما للطب العدلي فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث./انتهى

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