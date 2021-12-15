2021/12/15 | 13:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يشدد على العمل من أجل الحفاظ على كنوز المخطوطات العراقية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 13:15

واع/

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