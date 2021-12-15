2021/12/15 | 13:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الانباء التي تحدثت عن فقدان مقاتلين اثناء نزولهم ووجود جثثهم في مستشفى كركوك.وذكرت القيادة في بيان أنها تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول فقدان (كوستر) ومقاتلين اثناء نزولهم والادعاء بوجود جثثهم في … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة الشرطة الاتحادية تنفي فقدانها لمقاتلين اثناء نزولهم في كركوك) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة الشرطة الاتحادية تنفي فقدانها لمقاتلين اثناء نزولهم في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).