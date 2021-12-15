شاهد رد الدكتور فاوتشي على دراسة عن إصابات أوميكرون واحتمالية دخول المستشفى

2021/12/15 | 13:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي، يقول إن البيانات الجديدة من دراسة تظهر أن اللقاحات أقل فاعلية ضد عدوى متغير أوميكرون من فيروس كورونا ولكنها أكثر فاعلية في عدم دخول المستشفى هي حجة جيدة للحصول على جرعة معززة من اللقاح، لأن جرعة ثالثة ستحسن الفاعلية ضد العدوى.

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