2021/12/15 | 13:43 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زلزال قوي يضرب محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/15 | 13:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال قوي يضرب محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال قوي يضرب محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).