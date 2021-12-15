الكاظمي يدعو إلى البحث عن أسباب تورط الشباب بالعنف

2021/12/15 | 13:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، الى البحث عن أسباب تورط بعض شبابنا بالعنف، مشيرا الى انه أصبح التطرّف والعنف ظاهرة عالمية بسبب انعكاسات التكنولوجيا والتغييرات في العالم.أهم ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مؤتمر “التطرف العنيف وأشكال مواجهته – الحالة العراقية”: 🔵 لا …

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