بالصور.. الزخم المروري يشل حركة جسر الجادرية

2021/12/15 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

شهد جسر الجادرية، اليوم الأربعاء، زخما مروريا، مما شل حركة السير فيه تقريبا.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان الزحام المروري، امتد من بداية جسر الجادرية وصولا الى تقاطع جامعة بغداد.

ويعد جسر الجادرية من الجسور المهمة في بغداد، حيث يربط مناطق غربي بغداد بجانب الكرخ ، بجانب الرصافة من جامعة بغداد.

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