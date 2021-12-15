وزارة الثقافة : تأسيس دار المخطوطات استئناف لرحلة العراق الحضارية

2021/12/15 | 13:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أكدت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الأربعاء، أن المخطوطات التي يمتلكها العراق تمثل قبلة الباحثين في العالم، فيما أشارت إلى أن تأسيس دار المخطوطات هو استئناف لرحلة العراق الحضارية.وقال وزير الثقافة حسن ناظم في كلمة له خلال ارساء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حجر الأساس لدار المخطوطات العراقية: إن "تأسيس دار المخطوطات العراقية وارساء حجر الأساس لها هو إشارة لقدرتنا على استئناف الرحلة الحضارية التي بدأ بها أسلافنا".وأضاف ناظم أن "العراق يمتلك 47 ألف مخطوطة هي قبله الباحثين في العالم، ومن جميع أرجاء الجامعات العالمية".وتابع أن "المخطوطات لم تحظ في يوم من الأيام بأي دعم خاص بها، وهنا يأتي الحدث المهم وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لارساء حجر الأساس لدار المخطوطات لأهميتها الكبيرة"./انتهى8

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