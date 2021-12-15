2021/12/15 | 13:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ارسى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، حجر الأساس للمبنى الجديد لدار المخطوطات العراقية وسط العاصمة بغداد.وقال الكاظمي في كلمة له خلال حفل ارساء حجر الأساس: يتوجب العمل من أجل الحفاظ على كنوز المخطوطات العراقية؛ كي ننقل الموروث العراقي من جيل إلى آخر، ولتفخر الأجيال بما صنعه الأجداد.وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الدار تضم أكثر من سبعة وأربعين ألف مخطوطة من نفائس كنوز المعرفة والتأريخ والتراث، ولم تشهد التحديث والتأهيل منذ أكثر من ثمانين عاماً؛ وهذا مما لا يليق بالعراق ولا بإرثه الحضاري.وبيّن الكاظمي أن الدار تضم أثمن المخطوطات وأكثرها ندرة، وعلى رأسها المصاحف المخطوطة وأقدم النسخ من نهج البلاغة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وهي ما توجب مراعاتها والحفاظ عليها وأرشفتها رقمياً كي لا يضيع المزيد من تراثنا الكبير.واكد أهمية الاستمرار بهذا الزخم والإنتاج، وشكر العاملين في الدار، وأكد دعم عملهم، ودعم مشروع تطوير الدار وتحديثها./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يرسي حجر الأساس للمبنى الجديد لدار المخطوطات العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يرسي حجر الأساس للمبنى الجديد لدار المخطوطات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).