منظمة الهجرة الدولية: أكثر من مليون عراقي يعيشيون في مخيمات النزوح داخل بلدهم

2021/12/15 | 13:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت منظمة الهجرة الدولية أن 1،2 مليون عراقي ما زالوا في مخيمات النزوح لغاية الآن.وقالت في تقرير سنوي أن مستويات العودة قد تراجعت منذ عام 2018، مبينة أن العراق شهد عودة نحو خمسة ملايين نازحاً فقط من أصل 6 … Readmore

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