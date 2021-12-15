2021/12/15 | 13:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت دراسة أمريكية جديدة، أن الحصول على جرعتين فقط من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قد يكون غير كاف للحماية من متحور “أوميكرون”.ماساتشوستس العام (MGH) وهارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، هذه الدراسة، مركزين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة..



مكافحة “أوميكرون” تحتاج إلى جرعة معززة من اللقاحات المركز الخبري الوطني.

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