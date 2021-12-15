الأنبار تحدد موعد توزيع 2000 قطعة أرض لموظفي الدولة

2021/12/15 | 13:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار – واع - أحمد الدليمي

حددت محافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، موعد توزيع ألفي قطعة أرض لموظفي الدولة.

وقال مدير ناحية الصقلاوية في الأنبار سعد غازي المحمدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ناحية الصقلاوية ستباشر في نهاية العام الحالي بتوزيع 2000 قطعة أرض لموظفي الدولة كمرحلة أولى"، مبيناً "ستكون هناك مرحلة ثانية من فرز الأراضي للمتقاعدين والشهداء والجرحى وشرائح المجتمع التي سيخصص لها قطع أراضٍ ضمن حدود الناحية".

وأضاف أن "قطع الأراضي ستوزع بين ناحية الصقلاوية وقرية المختار"، لافتاً إلى أن "هناك متعلقات بين دائرة التسجيل العقاري والضريبة والدوائر الحكومية الأخرى في الأنبار لإنهاء عمليات فرز الأراضي وتوزيعها خلال الأيام المقبلة".

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