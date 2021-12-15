محمد بن راشد يلتقي وزير الخارجية التركي في الإمارات.. فماذا ناقشا؟

2021/12/15 | 13:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، خلال زيارة الثاني إلى الإمارات

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