روسيا تسجل 28363 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2021/12/15 | 13:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 28363 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1142 حالة وفاة، فيما تعافى 35794 شخصا من إصابته.وتوزعت الإصابات على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2459) تليها مدينة بطرسبورغ (2055) ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1739).وبلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها […]

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