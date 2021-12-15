شولتس يقول إن روسيا ستدفع “ثمنًا باهظًا” إذا اجتاحت أوكرانيا

2021/12/15 | 13:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء من أن روسيا ستدفع “ثمنًا باهظًا” إذا اجتاحت أوكرانيا.وقال المستشار الجديد أمام مجلس النواب (بوندستاغ) “في هذه الأيام، نراقب بقلق بالغ الوضع الأمني على الحدود الروسية الأوكرانية”.وأضاف “سنناقش ذلك بشكل مكثف في … Readmore

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