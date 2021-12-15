2021/12/15 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مهند_عبد_الحميد منذ زمن طويل تضع دولة الاحتلال في مركز اهتمامها كسر إرادة الأسرى الفلسطينيين وهزيمتهم سياسيا ومعنويا، اعتقادا منها، أن تحقيق هذا الهدف، سيكون فصلا حاسما في هزيمة عقيدة وثقافة التحرر الفلسطينية.



في السنوات الأخيرة صعّدت سلطات الاحتلال من حربها ضد الأسرى، سواء بالتراجع عن المكتسبات التي انتزعها الأسرى بنضالهم وتضحياتهم، وبتوسيع دائرة الاعتقال ورفع الأحكام الجائرة بصورة استفزازية، أو عبر الخنق ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيلم «أميرة» بين سرديتين - مهند عبد الحميد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيلم «أميرة» بين سرديتين - مهند عبد الحميد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).