أحزاب سياسية ومنظمات اجتماعية عالمية تصدر بيانا مشتركا لاستكشاف السبيل نحو الديمقراطية الحقة - الحزب الشيوعي الاردني

2021/12/15 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الاردني بمبادرة من الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، توافق ممثلون عن 355 حزب سياسي (منها الحزب الشيوعي الأردني) ومنظمة اجتماعية ومركز أبحاث من 140 دولة لإصدار بيان مشترك يتوخى استكشاف السبيل نحو الديمقراطية والعمل سويا لتعزيز التنمية المشتركة.



وفيما يلي النص الكامل للبيان:تعدّ الديمقراطية ثمارا هامة لتطور الحضارات السياسية للبشرية، وتعتبر التنمية تطلّعا أكيدا يسعى إليها المجتمع البش ......





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