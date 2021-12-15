أين الأحزاب المصرية من القضايا الملحة؟! - إلهامي الميرغني

2021/12/15 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إلهامي_الميرغني سؤال يتردد مرات عديدة من بعض المصريين وأيضا من بعض المهمومين بالشأن العام وغير الراضين عن أداء الأحزاب المصرية وهذا مشروع ومهم، والأهم الحوار حوله.عرفت مصر قبل ثورة 25 يناير نظام التعددية السياسية المقيدة مع توافر حرية الاجتماع والتظاهر والإضراب وتشكيل عشرات من اللجان الشعبية لمواجهة مختلف قضايا الوطن.



وظل الحزب الوطني الحكومي يسيطر على المشهد السياسي والمجالس التشريعية والمحليات وبعد صعود دور ......





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