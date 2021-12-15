زراعة كربلاء تعلن عن التوسع في زراعة محصولي الحنطة والشعير

2021/12/15 | 14:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة دعمت الفلاحين بالبذور والاسمدة والمبيدات من اجل انجاح الموسم الزراعي.

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