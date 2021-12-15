التربية: نسعى لتحقيق اندماج الأفراد في الحياة العامة لضمان مشاركتهم في التنمية الشاملة

2021/12/15 | 14:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد عقد الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في وزارة التربية، اجتماعه الدوري لمدراء اقسام محو الأمية في بغداد والمحافظات ومنسقي التعليم المسرع في مديريات التربية.وأوضح بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه تناول الاجتماع الذي ترأسه الحلبوسي عدة مواضيع تخص عمل الاقسام خصوصا بعد انطلاق “الدفعة العاشرة” وفك ارتباط التعليم المسرع …

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