2021/12/15 | 14:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدر محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، الأربعاء، توضيحا بشأن غلق جسر الفتحة في بيجي.

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وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 كانون الأول 2021)، " إلى المواطنين الكرام في قضاء بيجي وتوابعه الإدارية، نود الايضاح بأن الأمر الصادر من المحافظ عمار جبر خليل بغلق جسر الفتحة كان سببه عدم التزام المتعهد بالتسعيرة التي اقرتها اللجنة التي ترأسها المحافظ حول التسعيرة الرسمية للعبور".

وأضاف البيان "وكانت التسعيره كما يلي :

السيارات الصغيرة / 1500 ألف وخمسمائة دينار.

کیا حمل فارغة / 2000 ألفا دينار.

كيا حمل محملة / 3000 ثلاثة آلاف دينار.

سيارة حمل كنتر / 3000 ثلاثة الاف دينار.

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سيارة حمل كنتر محمل / 5000 خمسة الاف دينار .

ستاركس محملة / 3000 ثلاثة آلاف دينار .

عبور الاشخاص في العبارات ( راجله ) 500 دينار .

عبور السيارات الحكوميه مجاني".

وأشار البيان إلى أنه "بعد ورود شكاوى عديدة من المواطنين بوجود حالات ابتزاز ورفع للأسعار المقررة رغم الإنذارات المتكررة للمتعهد وعدم التزامه بالأوامر الصادرة قرر المحافظ غلق الجسر لفترة محددة وفتح تحقيق عاجل بما تقدم".

فيما دعا المحافظ "المواطنين الكرام التعاون مع الأجهزة الحكومية وقوات الأمن من أجل تنفيذ هذا الأمر إنصافاً لحقوقهم التي كفلها القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ صلاح الدين يأمر بغلق أحد الجسور ويفتح تحقيق عاجل نتيجة التلاعب بـ’تسعيرة العبور’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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